Meer renders en specificaties Huawei P40 en P40 Pro verschijnen online

Er zijn meer renders van de Huawei P40 en P40 Pro online verschenen, samen met specificaties van beide toestellen. Huaweis nieuwe topmodellen krijgen de Kirin 990-soc en de P40 Pro kan met 40W snelladen.

De nieuwe renders laten zien dat beide smartphones gebogen randen hebben, maar bij de P40 Pro zijn die verder gebogen en lijken de schermranden smaller. De Huawei P40 Pro zou een 6,58"-oledscherm krijgen en uit de renders is op te maken dat het scherm een verhouding van ongeveer 20:9 heeft. In de Pro-versie zou een 4200mAh-accu zitten die kan snelladen met 40W.

Op de renders staat ook de Huawei P40. Die krijgt een 6,1"-scherm met een verhouding van ongeveer 19:9. In dit toestel zit naar verluidt een 3800mAh-accu die kan laden met 27W. Misschien is snelladen met 40W ook bij dit model mogelijk, maar dat is nog onduidelijk.

Beide toestellen krijgen een primaire camera met een 50-megapixelsensor. De P40 Pro heeft een 40-megapixelsensor met ultragroothoeklens en een telelens met ongeveer 5x optische zoom ten opzichte van de primaire camera. De P40 heeft een 16-megapixelsensor voor de ultragroothoekcamera en een telelens met ongeveer 3x optische zoom.

De nieuwe details zijn online gezet door 91mobiles. De site heeft de informatie via Ishan Argawal, een Twitter-gebruiker die geregeld informatie over nieuwe smartphones naar buiten brengt. Vorige week toonde Evan Blass al en render met daarop drie P40-modellen. Er komt nog een model boven de P40 Pro, met vijf camera's en 10x optische zoom. Daarvan zijn nog geen nieuwe details verschenen.

Huawei voorziet de smartphones van zijn Emui 10-besturingssysteem op basis van Android. De telefoons zullen geen Google Play Services of Play Store bevatten, maar worden geleverd met Huawei Mobile Services en AppGallery. De officiële aankondiging van de P40-serie wordt aanstaande donderdag verwacht.