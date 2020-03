Huawei: Android 10-interface Emui 10 draait op 100 miljoen apparaten

De op Android 10-gebaseerde software Emui 10 is nu op 100 miljoen Huawei-apparaten geïnstalleerd. Dat is een verdubbeling in twee maanden tijd. Emui 10 werd in augustus vorig jaar voor het eerst vrijgegeven.

Het getal van 100 miljoen Emui 10-gebruikers wereldwijd meldt GizChina op basis van berichtgeving van de Chinese site ITHome en een posting van de softwaretopman van Huawei. Dit cijfer is opvallend, aangezien Huawei op 22 januari nog schreef dat 50 miljoen gebruikers de Emui 10-versie hadden geïnstalleerd. In februari had Huawei in totaal 600 miljoen actieve gebruikers.

Emui 10 voegt onder meer een volledige donkere modus toe, een interface die sneller moet reageren en verbeteringen voor de gpu. De versie is beschikbaar voor telefoons als de P30 (Pro), P20 (Pro) en Mate 10 (Pro). Huawei kan dankzij het handelsverbod van de Amerikaanse overheid geen nieuwe telefoons meer uitbrengen met Google Play Services. Huawei is bezig om zijn eigen Huawei Mobile Services als alternatief naar voren te schuiven.