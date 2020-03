Slide toont pci-e 4.0 en nieuwe architectuur voor Intel Rocket Lake-S

Intels Rocket Lake-S-generatie desktopprocessors en bijbehorende moederborden krijgt naar verluidt pci-e 4.0-ondersteuning. De cpu's worden vermoedelijk weer op 14nm gemaakt, maar het zou gaan om een nieuwe architectuur.

VideoCardz heeft een slide met details over Rocket Lake-S online gezet. Daarop staat dat de cores gebaseerd zijn op een nieuwe architectuur, maar welke is onbekend. Er gaan geruchten dat Intel zijn 10nm-Tiger Lake-cpu's, op basis van Willow Cove-cores, backport naar het 14nm-procedé. Hier zijn echter nog geen concrete aanwijzingen voor.

Met het Rocket Lake-S-platform lijkt Intel pci-e 4.0 te introduceren voor consumentendesktops. De cpu's zouden twintig pci-e-lanes krijgen, een upgrade ten opzichte van de zestien die bij de huidige Coffee Lake-generatie beschikbaar zijn. Het gaat om zestien lanes voor de gpu en vier voor nvme-ssd's.

Volgens de slide krijgt de Direct Media Interface bij Rocket Lake-S een 8x-link, een verdubbeling van de huidige implementatie. Deze link zorgt voor de dataoverdracht tussen de north bridge en south bridge op moederborden. Op de slide staat ook dat Rocket Lake-S gebruikmaakt van de Xe-architectuur voor de geïntegreerde gpu. Dat kan een aanwijzing zijn dat de architectuur inderdaad op die van Tiger Lake is gebaseerd.

Verder valt op dat Intel de Software Guard eXtensions verwijdert bij Rocket Lake-S. Waarom is niet bekend. De SGX-enclave is een deel van Intel-processors waarin gevoelige informatie, zoals een wachtwoord of encryptiesleutel, in isolatie kan worden bewaard. In de afgelopen jaren zijn er veel kwetsbaarheden ontdekt in Intel-processors, die vaak ook betrekking hebben op SGX.

Details over Rocket Lake-S verschenen vorig jaar voor het eerst op een roadmap, die Tweakers publiceerde. Daarop staat dat de desktop-cpu's op 14nm worden gemaakt, maximaal tien cores hebben en begin 2021 uitkomen. Volgens bronnen van VideoCardz komt het Rocket Lake-platform misschien al eind 2020 uit. Eerst moet nog Comet Lake-S uitkomen; die processors zijn vermoedelijk meer dan eens uitgesteld, want ze werden al vorig jaar verwacht.