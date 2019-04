Intel Core-processor met 10.000-aanduiding verschijnt in benchmarkdatabase

In de 3DMark-benchmarkdatabase is de naam Core i5-10210U verschenen. Dat lijkt eerdere berichten te bevestigen dat Intel komende processorgeneraties van een 10.000-achtervoegsel gaat voorzien.

De Core i5-10210U is in de 3DMark-database aangetroffen door Twitter-gebruiker Apisak, die vaker over komende cpu's en gpu's publiceert. Het gaat om een quadcore in de zuinige U-serie met een tdp van 15W en een kloksnelheid van 1,6GHz. Waarschijnlijk gaat het om een chip op basis van Comet Lake U die Intel nog steeds op 14nm produceert.

Het is niet de eerste keer dat de naam van een Core i-processor met 10.000-achtervoegsel online verschijnt. Eerder kwamen details over de Core i7-10710U, Core i7-10510U, Core i5-10210U en Core i3-10110U online, al is niet duidelijk of deze informatie authentiek is. De Core i7-10710U zou een processor met zes cores en kloksnelheid van slechts 1,1GHz zijn. Volgens Twitter-gebruiker Komachi zijn warmtegeneratie en de invloed op de accuduur een probleem bij deze chip.

Verder wijst ComputerBase op het noemen van de Core i7-1065G7 op een Taiwanees forum. Dit zou een op 10nm geproduceerde Ice Lake-processor met 64 execution units en ondersteuning voor ddr4-3200 en avx-512 zijn.

Intel brengt momenteel processors met een 9900-naam uit, waarmee de overstap naar 10.000-opvolgers logisch lijkt. In het verleden heeft het bedrijf zijn naamgevingsschema weleens op de schop gegooid. Zo verschenen Core 2 Duo-, Quad- en Extreme-chips met vier cijfers en opvolgers van de Bloomfield-, Lynnfield- en Nehalem-generatie met drie cijfers, zoals de Core i7-920.

Volgens een Intel-roadmap die Tweakers in handen heeft, brengt Intel de Comet Lake U-processors in het tweede kwartaal van 2020 uit. In het jaar daarna zou de Rocket Lake-generatie volgen, die weer op 14nm wordt gemaakt. De codenaam Rocket Lake was tot voor publicatie van de roadmap nog niet bekend, maar Twitter-gebruiker momomo_us ontdekte dat er op de Intel-website documenten over Rocket Lake staan. Deze zijn echter alleen te downloaden door klanten die ook een geheimhoudingsverklaring moeten tekenen.