Jaguar Land Rover wil autobezitters iota-cryptovaluta geven in ruil voor data

Jaguar Land Rover wil gebruikers van zijn auto's de keuze geven om data te delen in ruil voor iota-cryptovaluta. Het is de bedoeling dat chauffeurs daar vervolgens mee kunnen betalen bij tolwegen, parkeerplaatsen en oplaadpunten.

Het gaat volgens Jaguar Land Rover om het delen van 'nuttige informatie', zoals over de conditie van wegen en over drukte op de weg. Het is de bedoeling dat dergelijke data gedeeld wordt met navigatiediensten en lokale autoriteiten. De autofabrikant geeft niet aan of hij de data ook zelf wil verzamelen. Ook is nog niet duidelijk hoeveel iota chauffeurs krijgen voor deelname aan het programma.

De Britse autofabrikant zegt een Smart Wallet in zijn auto's te integreren. Daarin krijgen de autobezitters uitbetaald en de cryptovaluta die ze verdienen, moeten ze via deze wallet kunnen uitgeven. Jaguar Land Rover spreekt over het betalen voor koffie, tolwegen, parkeerplaatsen en het opladen van elektrische auto's.

Om dergelijke zaken aan te schaffen met iota, moeten de aanbieders daarvan ook meewerken en die cryptovaluta accepteren. Jaguar Land Rover spreekt nog niet van samenwerkingen met bedrijven op dat vlak, het is dus de vraag of en wanneer dat daadwerkelijk mogelijk is. Autobezitters krijgen ook de mogelijkheid om de Smart Wallet zelf op te waarderen door iota te kopen.

Momenteel voert Jaguar Land Rover tests uit met de techniek in Ierland, waar zijn softwareontwikkelaars gevestigd zijn. Ontwikkelaars hebben daar al verschillende voertuigen voorzien van een Smart Wallet, waaronder de Jaguar F-Pace en Range Rover Velar. Wanneer de techniek beschikbaar komt voor consumenten, is nog niet bekend.

Jaguar Land Rover werkt samen met de Iota Foundation. De iota-cryptovaluta bestaat sinds 2015 en maakt gebruik van een digitaal grootboek, ofwel ledger, met de naam Tangle. Dat is een zogenaamde directed acyclic graph, die een alternatief vormt voor de blockchain. Er zijn geen transactiekosten, omdat als voorwaarde geldt dat een transactie twee voorgaande transacties valideert.