Jaguar gaat elektrische XJ in zijn Britse fabriek maken

Jaguar Land Rover gaat elektrische auto's in zijn fabriek in het Britse Castle Bromwich produceren waardoor duizenden banen bij de locatie behouden blijven. De fabrikant wil beginnen met de elektrische Jaguar XJ.

Vanaf 2020 wil Jaguar Land Rover van elke van zijn automodellen een elektrische variant produceren. Om dit mogelijk te maken verbouwt de fabrikant deze zomer zijn fabriek in Castle Bromwich, in de buurt van Birmingham. Die fabriek maakt het bedrijf dan geschikt voor zijn MLA-platform, oftewel Modular Longitudinal Architecture, dat geschikt is voor zowel benzine- en dieselmotoren als elektrische aandrijving.

De productie van de huidige Jaguar XJ stopt in Castle Bromwich, maar de elektrische variant zal de eerste elektrische auto worden die van de lopende band komt rollen bij de vernieuwde productiefaciliteit. Het komende model van de XJ is ontworpen door hetzelfde team dat verantwoordelijk is voor de Jaguar I-Pace, de eerste elektrische auto van het bedrijf.

Jaguar Land Rover gaat de elektrische aandrijving en accupakketten in de Britse Midlands-regio produceren. Met de plannen voor elektrificatie zijn investeringen van meerdere miljoenen ponden gemoeid. Dat leidt wel tot behoud van 2500 banen in de Castle Bromwich-fabriek. In januari kondigde Jaguar 4500 banen te schrappen vanwege slechte bedrijfsresultaten.