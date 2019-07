Afbeeldingen tonen slimme kleurenlamp van IKEA met E14-fitting

Een man heeft in een Zweedse vestiging van IKEA een nog niet officieel aangekondigde kleurenlamp met kleine fitting kunnen kopen en afbeeldingen van de verlichting online gezet. Ondanks de kleine fitting is de lamp zelf vrij fors.

De lamp is in de Trådfri-lijn verschenen en heeft als typenummer 504.115.65. De voorraad zou donderdag in de IKEA van het Zweedse Stockholm gearriveerd zijn. Op de site van Ikea is de kleurenlamp met E14-fitting nog niet verschenen.

De man die de lamp kocht meldt op Reddit dat deze zo groot is dat deze maar net in zijn Hektar-lamp, eveneens van IKEA, paste. De lamp heeft een maximale helderheid van 600cd/m² en verbruik van 8,6W. Hij betaalde 199 Zweedse kronen voor de lamp, omgerekend bijna 19 euro. Dat is een stuk goedkoper dan de Philips Hue-kleurenlampen met E14-fitting, maar dat zijn slankere kaarslampen.

IKEA bevestigde woensdag de kleurenlamp met klein fitting uit te brengen maar kondigde deze nog niet officieel aan. Het bedrijf had al een Trådfri-lamp met wittinten en kleine fitting in zijn assortiment.