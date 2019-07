ASRock introduceert mini-pc van 12x11cm met embedded AMD Ryzen-cpu

ASRock brengt de ASRock 4X4 BOX-R1000 uit, een compacte pc met afmetingen van 11,85x11cm en een AMD Ryzen Embedded R1000-processor. De kleine desktop-pc beschikt niet over passieve koeling.

De precieze afmetingen van de ASRock 4X4 BOX-R1000 zijn 11x11,85x6,73mm en het gewicht ligt op 700 gram. Daarmee is de mini-pc nog een stuk kleiner dan de ASRock iBOX-R1000, die 17,18x15x6,98mm meet en ook een AMD Ryzen Embedded R-processor bevat. Die pc is echter passief gekoeld en dat is bij de BOX-R1000 niet het geval.

ASRock levert de pc met een AMD Ryzen Embedded R1505G- en R1606G-dualcore met Radeon Vega 3-gpu. Het moederbord is de 4X4-V1000 van ASRock zelf. De computer ondersteunt tot aan 32GB ddr4-2400 en heeft aansluitingen voor hdmi en twee displayportkabels. Daarnaast zitten er een usb 3.1- en twee usb 2.0-poorten aan de voorkant en twee usb 3.1-interfaces aan de achterkant. Ook kunnen aan de achterkant twee ethernetkabels aangesloten worden.Dankzij een vesa-aansluiting is de pc aan de achterkant van een monitor te bevestigen. Een prijs is nog niet bekend.