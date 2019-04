ASRock brengt mini-pc met Whiskey Lake-U-processor uit

ASRock heeft de iBOX-8265U aangekondigd, een compacte barebone die het bedrijf van Core i3-, Core i5- en Core i7's van Intels Whiskey Lake-generatie voorziet. Het gaat om een van de eerste mini-pc's met Whiskey Lake-processors.

Intel kondigde de eerste drie Whiskey Lake-processors voor laptops vorig jaar augustus aan en sindsdien zijn veel laptops met die chips verschenen, maar nog geen compacte desktop-pc's. ASRock brengt daar verandering in met de iBOX-8265U. De fabrikant levert de mini-pc met metalen behuizing met de i3-8145U, i5-8265U of i7-8565U. Die processors hebben tdp's van 15W en bij de Core i3 gaat het om een dualcore, terwijl de i5 en i7 quadcores zijn.

De iBOX bevat twee usb 2.0-poorten aan de voorkant en twee 3.0-varianten aan de achterkant. Ook zijn hdmi en displayport aanwezig, en bovendien is er een sata-aansluiting voor een 2,5"-opslagmedium. Een m2-interface is niet aanwezig.

ASRock maakt niet bekend of de barebone in Europa verschijnt en ook de prijs is nog onbekend. Aangezien het bedrijf zich met het product op de internet-of-things-, kiosk- en signage-markt richt, is het geen zekerheid dat het systeem hier verschijnt. Zoals Fanless Tech aantekent, is de kans groot dat eind mei bij de Taiwanese Computex-beurs meer mini-pc's met Intel Whiskey Lake-processors verschijnen.