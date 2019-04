Sharp toont 8k-monitor van 31,5 inch met verversingssnelheid van 120Hz

Sharp toonde op een eigen evenement in Tokio een 31,5"-scherm met 8k-resolutie, een verversingssnelheid van 120Hz en een schermhelderheid van 800cd/m2. Het scherm wordt mogelijk in een all-in-one-pc verwerkt.

Naast de schermgrootte, de resolutie en de maximale helderheid maakte Acer alleen bekend dat de tentoongestelde monitor gebaseerd is op de igzo-technologie. Sharp gebruikt deze technologie op basis van indium gallium zinc oxide al jaren voor allerlei schermen. Het voordeel van de techniek is dat elektronen sneller door het materiaal bewegen en transistors zo kleinere pixels kunnen aansturen met een hogere pixeldichtheid en een lager energieverbruik als gevolg.

Sharp toonde naast een monitor met het paneel een foto van een all-in-one-pc met het scherm. Volgens PC-Watch, dat op het evenement aanwezig was, overweegt Dynabook een 8k-all-in-one-pc uit te brengen. Dynabook is sinds 1 januari 2019 de nieuwe naam van Toshiba Client Solutions, de pc-divisie van Toshiba. Sharp nam die divisie op 1 oktober 2018 over. In 2016 demonstreerde Sharp overigens al een 27"-monitor met 8k-resolutie.

Overigens toonde Sharp ook een smartphone met oled-paneel die dubbelgevouwen kon worden om deze kleiner te maken. Het product heeft een 6,18"-scherm met resolutie van 1440x3040 pixels en zou 300.000 keer open- en dichtgevouwen kunnen worden, schrijft Oled.info.