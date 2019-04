IKEA start verspreiding update voor HomeKit-ondersteuning Trådfri-stopcontacten

IKEA is begonnen met de distributie van de update die ondersteuning voor Apples HomeKit toevoegt aan de Trådfri Verbindingshub voor slimme stopcontacten. Per direct is de update verkrijgbaar in de VS; de rest van de wereld volgt volgende week.

IKEA bevestigt de komst van de update op Reddit, met een verontschuldiging dat de release zo lang op zich liet wachten. Eigenlijk zou de update in oktober vorig jaar verschijnen, maar IKEA moest deze meerdere keren uitstellen. De update zorgt ervoor dat de firmware van de gateway van versie 1.4.15 overgaat naar 1.8.25 en dat die van het draadloze plug-instopcontact versienummer 2.0.022 krijgt. Gebruikers kunnen dit controleren in hun IKEA Trådfri-app.

Amerikaanse gebruikers slaagden er al in de slimme stopcontacten in hun Woning-app van HomeKit te laten verschijnen, waaronder Homekitnews. De integratie met HomeKit geeft gebruikers de mogelijkheid de stopcontacten aan en uit te zetten via de Woning-app en Siri.

Ondersteuning voor Google Assistant en Amazon Alexa was al aanwezig. Niet bekend is of de update ook ondersteuning voor Hue Bridge toevoegt. IKEA begon vorig jaar september met de verkoop van slimme stopcontacten in de Benelux.