Ikea komt halverwege 2018 met Zigbee-stekker voor in het stopcontact

Ikea brengt volgend jaar aan het begin van de zomer een Zigbee-stekker uit voor in het stopcontact. Gebruikers kunnen daarmee bestaande lampen schakelen via de Trådfri-app. In het najaar komt Ikea met losse rgb-lampen met E14- en E27-fitting.

Ikea Nederland heeft de komst van de nieuwe producten bevestigd tegenover Tweakers. De komst van de stekker voor in een wandcontactdoos bleek uit een reactie van Ikea Duitsland op een eigen blog. Een gebruiker vraagt of er een wandcontactdoos komt waarmee hij zijn niet-Trådfri-lampen kan schakelen. Ikea Duitsland antwoordt dat er plannen zijn om zo'n wandcontactdoos in april 2018 uit te brengen.

Het gaat echter niet om een wandcontactdoos, maar om een stekker die in een bestaand stopcontact gestopt moet worden, verduidelijkt Ikea Nederland. In Nederland is het product gepland voor het einde van het voorjaar of het begin van de zomer. Begin 2018 maakt het Zweedse meubelwarenhuis meer bekend over de data.

In een antwoord op een andere vraag stelt Ikea Duitsland dat in augustus of oktober volgend jaar de rgb-lampen uit de Tråådfri-serie los te koop zullen zijn met E14- en E27-fittingen. Sinds begin deze maand verkoopt Ikea een E27-variant van een rgb-lamp, maar die wordt alleen aangeboden in combinatie met een draadloze afstandsbediening voor 34,95 euro. Ikea Nederland bevestigt ook de komst van de losse rgb-lampen; die verschijnen volgend jaar aan het eind van de zomer of het begin van het najaar.