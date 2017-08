Ikea komt in oktober met slimme kleurenlampen

Ikea begint in oktober met de verkoop van slimme lampen die ook gekleurd licht kunnen weergeven. Tegen die tijd moet er ook een update van de app verschijn, die de lampen laat werken met Apple Homekit, Amazon Alexa en Google Home.

De huidige Trådfri-lampen geven alleen wit licht. Volgens Bright start Ikea de verkoop van de kleurvarianten per 1 oktober. Exacte details zijn nog niet bekend. Ikea heeft zelf geen informatie over de nieuwe lampen gepubliceerd. Met de eerder aangekondigde update voor de app wordt ook bediening via spraakassistenten van Apple, Amazon en Google mogelijk. Momenteel moeten de lampen bediend worden met een eigen app van Ikea, of met de meegeleverde afstandsbediening.

Verder weet Bright te melden dat de prijs van de instapset van Trådfri-lampen vanaf 14 augustus daalt naar 80 euro, momenteel is dat nog 85 euro. Ikea kondigde de slimme verlichting die gebruikmaakt van de Zigbee Light Link-standaard in september vorig jaar aan en begon in de maand daarop met de verkoop in België. Sinds april zijn de lampen ook in Nederland te koop.