Slimme kleurenlamp van Ikea ligt in sommige vestigingen voor 34,95 euro

De slimme kleurenlamp van Ikea wordt in sommige Nederlandse vestigingen aangeboden voor 34,95 euro, in combinatie met een afstandsbediening. De nieuwe lamp wordt eigenlijk pas in oktober uitgebracht, maar winkels ontvangen deze week de eerste voorraden.

Ikea Nederland bevestigt tegenover Tweakers dat de nieuwe Trådfri-kleurenlamp al in sommige winkels is te vinden. "Vanaf deze week ontvangen onze winkels de eerste voorraden en zodra ze ruimte hebben, geven ze deze daarom een plek in de schappen", aldus de woordvoerder. De officiële verkoopstart is 1 oktober, zoals eerder werd aangekondigd. Het is niet bekend in welke vestigingen de rgb-lamp al te vinden is.

Een Reddit-gebruiker plaatste een foto van de kleurenlamp in een Nederlandse vestiging. Het product, dat typenummer 703.389.51 heeft, is nog niet op de website van Ikea te vinden. Het gaat om een 8,6W-ledlamp met een E27-fitting en een lichtopbrengst van zeshonderd lumen. De slimme rgb-lamp wordt aangeboden inclusief een afstandbediening voor 34,95 euro.

Ikea begon in april in Nederland met de verkoop van zijn slimme verlichting, maar verkocht tot nu toe alleen lampen die wit licht weergeven. Een vergelijkbare set van een lamp met witte leds en een afstandsbediening kost 29,95 euro. Daarbij gaat het om een 12W-lamp met een hogere lichtopbrengst van 980 lumen.

Eerder deze maand bracht Ikea een firmware-update uit die de Trådfri-lampen compatibel maakt met de Philips Hue Bridge. In de herfst komt er een update die de lampen geschikt maakt voor gebruik met spraakassistenten van Apple, Google en Amazon.