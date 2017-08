Rode Kruis vraagt hulp bij in kaart brengen van rampgebieden Nepal

Het Rode Kruis heeft vrijwilligers opgeroepen om bepaalde delen van Nepal in kaart te brengen via OpenStreetMap. Op die manier zouden hulpverleners beter in staat zijn om getroffen gebieden te bereiken. Nepal en aangrenzende landen zijn getroffen door zware overstromingen.

Volgens de hulporganisatie zijn er ongeveer zestien miljoen slachtoffers door de overstromingen. Er wordt opgeroepen om delen van Nepal via een tool van OpenStreetMap in kaart te brengen. Op de projectsite van Missing Maps, dat zogenaamde mapathons begeleidt, staat dat vrijwilligers met open software aan de slag kunnen om kaarten te voorzien van aanvullende informatie. Bij het huidige project gaat het bijvoorbeeld om wegen, gebouwen, water en open gebieden.

Op de site is te zien dat momenteel 132 mensen aan het urgentste Nepal-project werken en nog ongeveer veertig procent van de taken openstaat. Volgens het Rode Kruis kan iedereen zich aanmelden om deel te nemen en wordt het werk vervolgens door een ervaren vrijwilliger gecontroleerd. De hulporganisatie zou dan vrijwel meteen met de kaarten aan de slag kunnen.

Daarbij zouden enkele dagen werk al veel verschil kunnen maken. Het is niet de eerste keer dat op deze manier rampgebieden in kaart worden gebracht. In 2010 gebeurde dat bijvoorbeeld al voor gebieden in Haïti die waren getroffen door een aardbeving. Ook toen ging het om vrijwilligers van OpenStreetMap. Voor het deelnemen is een OpenStreetMap-account vereist. Vervolgens kunnen vrijwilligers de instructies bekijken en een overzicht van de projecten raadplegen.

Voor (links) en na het in kaart brengen van een gebied