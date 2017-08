Final Fantasy XV verschijnt begin 2018 voor Windows

In de aanloop naar de Gamescom maakt Square Enix tijdens een persconferentie van Nvidia bekend dat de Windows-versie van Final Fantasy XV begin 2018 op de markt verschijnt. De nieuwe versie bevat onder andere textures die aangepast zijn aan een 4k-resolutie.

Volgens Square Enix bevat de Windows-versie behalve '4K high-resolution textures' ook ondersteuning voor Dolby Atmos en de optie om in eerstepersoonsperspectief te spelen. Op grafisch vlak biedt de nieuwe versie 'realistische grassimulatie, verbeterde haarsimulatie, verbeterde simulatie van vuur, rook en vloeistoffen, verbeterde schaduwen en verbeterde ambient occlusion'.

De versie voor Windows 10 verschijnt begin 2018 via Steam en Origin, en in een winkelversie. De game verscheen eind 2016 al voor de PlayStation 4 en Xbox One. FFXV is ruim tien jaar in ontwikkeling geweest en is gemaakt met de speciaal voor de game ontwikkelde Luminous Studio-engine.

Windows-versie Final Fantasy XV