Elektrische VW-auto geïnspireerd op T1-busje komt in 2022 uit

Volkswagen heeft bekendgemaakt dat het in 2022 een elektrische auto wil uitbrengen die is ge´nspireerd op het bekende T1-busje uit de jaren vijftig. De autofabrikant toonde eerder al een prototype van de auto, met de naam I.D. Buzz.

De auto heeft in tegenstelling tot de 30pk van het oorspronkelijke busje een vermogen van 369pk. Doordat er een elektrische motor op elke as zit, is er vierwielaandrijving aanwezig, aldus de fabrikant. Het bereik zou neerkomen op 'bijna 300 mijl', wat ongeveer 480 kilometer is. Europese sites spreken echter van een bereik van maximaal 600km. In de bodem van het voertuig is een 111kWh-accu geplaatst. Het opladen naar tachtig procent capaciteit zou ongeveer een half uur in beslag moeten nemen op 150 kW.

Naast een personenvariant komt er ook een Cargo-versie, die bedoeld is voor het transport van goederen. Volgens de aankondiging is de auto voorzien van een systeem voor autonoom rijden, dat de naam I.D. Pilot draagt. Dat moet in 2025 in productie gaan en level 3-autonomie bieden. Dat betekent de bestuurder niet alleen zijn handen niet hoeft te gebruiken, maar ook in zijn geheel geen oog meer hoeft te hebben voor wat er gebeurt.

Onder de functies van dat systeem vallen een wegklapbaar stuur en een head-up display dat de bestuurder van informatie voorziet. Volkswagen noemt nog geen prijs voor het nieuwe voertuig.