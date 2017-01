Door Bauke Schievink, zondag 8 januari 2017 09:42, 31 reacties • Feedback

Volkswagen heeft bekendgemaakt de spraak- en informatiedienst Alexa te zullen verwerken in zijn auto's. Met de dienst van Amazon komen verscheidene features beschikbaar, waaronder het geven van informatie over de auto of het automatisch aanschaffen van benodigdheden.

De komst van Alexa werd bekendgemaakt op de CES-beursvloer, waarbij ook een demo werd gegeven, zo meldt Engadget. Amazon, de maker van Alexa, gebruikt de spraak- en informatiedienst onder andere in de slimme Echo-speaker, en de bedoeling is dat Volkswagen veel van de functionaliteit zal overnemen. Daarbij komen overigens ook een aantal autospecifieke functies beschikbaar. Een voorbeeld dat werd genoemd is het geven van statusupdates over de auto, zoals het brandstofniveau en of de auto is vergrendeld. Deze functies zijn vooral nuttig als de bestuurder zich niet in de auto bevindt.

Ook is het mogelijk om met Alexa in de auto informatie op te zoeken, en kan het systeem automatisch onderdelen of andere autogerelateerde zaken aanschaffen. Een voorbeeld is het automatisch bestellen van ruitenwisservloeistof of olie. Alexa biedt ook navigatie, en tevens is het mogelijk om herinneringen in te stellen, die bovendien gekoppeld kunnen worden aan locaties.

Wanneer Alexa naar de auto's van Volkswagen komt is nog niet bekend. De fabrikant is nog bezig met de ontwikkeling, maar heeft al wel aangekondigd dat elke auto met de Car-Net-software toegang krijgt tot Alexa; Volkswagen introduceerde Car-Net in 2013.

Overigens kondigde concurrent Ford ook tijdens de CES aan dat het Alexa gaat gebruiken voor zijn autosoftware. De Amerikaanse fabrikant wil volgende maand al beginnen met de uitrol van de software.