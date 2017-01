Door Bauke Schievink, zaterdag 7 januari 2017 12:44, 10 reacties • Feedback

Fitbit heeft plannen om een eigen applicatiewinkel te openen. Daarin moeten applicaties worden opgenomen die functioneren op smartwatches en fitnesstrackers. Voor de infrastructuur gebruikt Fitbit de applicatiewinkel die het bij de overname van Pebble in handen kreeg.

James Park, de ceo van Fitbit, bevestigde de plannen in een vraaggesprek met The Verge. Alhoewel niet duidelijk is wanneer de applicatiewinkel precies zal verschijnen, werkt Fitbit eraan om deze zo snel mogelijk te realiseren. Dat doet het bedrijf door gebruik te maken van de software en infrastructuur van Pebble, die al een applicatiewinkel heeft met daarin ongeveer 14.000 applicaties. Pebble werd onlangs overgenomen door Fitbit, waardoor laatstgenoemde de digitale winkel ook zelf kan gebruiken.

Een van de redenen om een applicatiewinkel te openen is om partnerbedrijven te helpen om applicaties uit te brengen voor de apparaatjes van Fitbit. Onder andere bedrijven en organisaties in de gezondheidszorg zouden interesse hebben om van de appinfrastructuur van Fitbit gebruik te maken. Momenteel kunnen de apparaatjes van Fitbit echter nog geen applicaties van derden draaien, en zij zij afhankelijk van wat de fabrikant zelf aan functionaliteit inbouwt.

Fitbit brengt dit jaar waarschijnlijk ook nog een aantal nieuwe wearables uit, al heeft het bedrijf nog geen details bekendgemaakt. Wel liet Park weten dat er wordt nagedacht over nieuwe formfactors voor wearables.