Door Arnoud Wokke, woensdag 12 april 2017 20:24, 4 reacties • Feedback

Wearablemaker Fitbit heeft naar verluidt de release van zijn eerste smartwatch uitgesteld, omdat er problemen zijn met het waterdicht maken van het ontwerp en de ontvangst van gps in de aluminium unibody-behuizing van het apparaat.

Het is nog onbekend of het apparaat bij release waterbestendig zal zijn, maar de moeilijkheden om dat voor elkaar te krijgen hebben in elk geval vertragingen opgeleverd, melden twee bronnen binnen het bedrijf aan Yahoo. De smartwatch zou nu komend najaar in de winkels moeten liggen en krijgt een prijs mee van rond 300 dollar, zo zeggen de bronnen.

Het horloge krijgt een volledig metalen behuizing en verwisselbare bandjes. Bovendien kan de smartwatch vier dagen doen met een acculading. Vermoedelijk komt de software van de smartwatch voort uit de platforms die Fitbit afgelopen jaar in handen kreeg met de aankoop van Vector en Pebble. Fitbit had geen interesse in het personeel dat de hardware van de Pebble-horloges ontwierp. Pebble had wel waterbestendige horloges in het assortiment.

Het scherm van de Fitbit-smartwatch krijgt een kleurenscherm met een maximale helderheid van duizend nits, zo claimen de bronnen. Dat komt overeen met het oledscherm van de Apple Watch 2. Het ontwerp zou lijken op dat van de huidige Blaze (rechts), een fitnesstracker met de vorm van een smartwatch.

Fitbit heeft er afgelopen tijd geen geheim van gemaakt dat het bedrijf een smartwatch wil gaan maken. Het bedrijf wil niet reageren op geruchten rondom het komende horloge.