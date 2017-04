Door Arnoud Wokke, woensdag 12 april 2017 19:29, 40 reacties • Feedback

WhatsApp en Facebook Messenger hebben bij benadering evenveel actieve gebruikers. Dat claimt Facebook, eigenaar van beide chatdiensten. Het gaat in beide gevallen om 1,2 miljard gebruikers. WhatsApp was lang groter dan Facebook Messenger.

Facebook kondigde woensdag aan dat Messenger de grens had gepasseerd van 1,2 miljard maandelijkse gebruikers. Het laatste bekende cijfer van WhatsApp is eveneens 1,2 miljard. Beide chatapps hebben sinds vorig jaar bij benadering evenveel gebruikers. Facebook zelf zit met een gebruikersaantal van boven 1,8 miljard daar nog een stuk boven. Facebook zat in 2013 op 1,2 miljard gebruikers, blijkt uit een grafiek van aantallen maandelijkse gebruikers van Facebook, FB Messenger, WhatsApp en Instagram die techsite Recode publiceerde.

WhatsApp en Facebook Messenger zijn de twee leidende apps op het gebied van chatten via de smartphone en desktop. In bepaalde landen zijn sommige concurrenten groot, zoals WeChat in China, KakoaTalk in Zuid-Korea en Apple iMessage in de Verenigde Staten.

Bron grafiek: Recode