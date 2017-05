Door Arnoud Wokke, dinsdag 2 mei 2017 07:17, 11 reacties • Feedback

WhatsApp werkt aan een functie om bepaalde gesprekken altijd bovenaan te tonen in het hoofdscherm van de app. Gebruikers kunnen de gesprekken zelf 'pinnen' om ze snel terug te vinden. De feature zit in een bta van WhatsApp voor Android.

Gebruikers kunnen gesprekken vastzetten door er lang op te drukken en vervolgens bovenin beeld de pin in te drukken. Daarna staat de app in het hoofdscherm van WhatsApp altijd bovenaan, ongeacht hoe lang het geleden is dat het gesprek plaatsvond. Gebruikers mogen momenteel maximaal drie chats vastzetten, schrijft Android Police.

De functie zit nu al in de bètaversie van WhatsApp voor Android en zal vermoedelijk ook snel verschijnen in varianten voor andere besturingssystemen. Het is nog onbekend wanneer het Amerikaanse bedrijf het vastzetten van chats zal inbouwen in de stabiele versie van zijn chatapp.