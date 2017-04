Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 11 april 2017 15:11, 46 reacties • Feedback

De Europese privacyautoriteiten hopen in de zomer een akkoord te sluiten met Facebook en WhatsApp over het delen van gebruikersgegevens. Dat delen wordt omschreven in de privacyvoorwaarden van WhatsApp.

De komende maanden verwachten de autoriteiten overeenstemming te bereiken, waarna een officieel akkoord nog in de zomer getekend kan worden, meldt Helen Dixon van Ierlands Data Protection Commission tegen Reuters. Aangezien Facebooks Europese hoofdkantoor in Dublin gevestigd is, is de Data Protection Commission van die lidstaat de leidende autoriteit bij de onderhandelingen.

Vorig jaar maakte de Artikel 29-werkgroep, waarin de Europese privacyautoriteiten en ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens verenigd zijn, de bezwaren over het delen van data bekend aan WhatsApp. Die zorgen ontstonden nadat een wijziging van de privacyvoorwaarden van WhatsApp aangaf dat WhatsApp telefoonnummers van gebruikers kan verstrekken aan Facebook. Het sociale netwerk kan zo aan personen met een Facebook-account op de persoon gerichte advertenties tonen en vriendensuggesties doen.

Gebruikers moeten specifiek akkoord gaan met het delen van de accountinfo bij de installatie en hebben daarna nog een maand om dit ongedaan te maken. "We zijn overeengekomen met WhatsApp en Facebook dat de kwaliteit van de informatie naar gebruikers duidelijker en transparanter had gekund en in simpeler bewoordingen geuit had kunnen worden", zegt Dixon alvast.