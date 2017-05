Door Joris Jansen, dinsdag 16 mei 2017 15:45, 25 reacties • Feedback

De Franse privacywaakhond CNIL heeft Facebook in het kader van een onderzoek naar de verwerking van persoonsgegeven een boete opgelegd van 150.000 euro, omdat Facebook persoonlijke data gebruikt voor advertenties.

De Franse privacywaakhond heeft op basis van een onderzoek, dat onder meer is uitgevoerd met de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens, geconcludeerd dat Facebook op bepaalde punten in strijd met de Franse databeschermingswet handelt. Zo heeft Facebook volgens het CNIL een enorme hoeveelheid persoonlijke data van gebruikers verzameld om te gebruiken voor gerichte advertenties. Ook heeft Facebook zonder dat gebruikers het wisten, cookies uitgelezen op webpagina's van derden waarmee het internetgedrag van gebruikers in kaart kon worden gebracht.

Naast deze twee inbreuken zijn er volgens CNIL nog meer punten waarop Facebook, ondanks eerdere aansporingen, onvoldoende verbeteringen heeft doorgevoerd. Gebruikers zouden geen informatie krijgen over hun rechten en over wat er met hun persoonlijke data gebeurt. Daarnaast wint Facebook gevoelige persoonlijke informatie in zonder dat toestemming wordt gevraagd.

Dit heeft ertoe geleid dat een boete van 150.000 euro is opgelegd. CNIL acht deze boete gerechtvaardigd omdat er 33 miljoen Franse Facebook-gebruikers zijn en er meerdere serieuze overtredingen zijn geconstateerd. De Franse autoriteit had volgens een wetswijziging die eind 2016 is doorgevoerd, een boetebedrag van maximaal 3 miljoen euro kunnen opleggen.

Facebook heeft tegenover Reuters laten weten dat het bedrijf het niet eens is met het Franse boetebesluit. Volgens Facebook staat privacy hoog in het vaandel en zijn de verschillende beleidspunten in de afgelopen jaren versimpeld, zodat mensen beter weten hoe Facebook gebruikmaakt van de persoonsgegevens.

Dinsdag heeft de Autoriteit Persoonsgegevens ook geconcludeerd dat Facebook in strijd handelt met de Nederlandse Wet bescherming persoonsgegevens. Niet alleen informeert Facebook zijn gebruikers niet voldoende over de verwerking van de data, maar ook gebruikte de dienst gevoelige gegevens zonder nadrukkelijke toestemming van de gebruikers.

Facebook zou bijvoorbeeld niets zeggen over het verwerken van gegevens over de seksuele geaardheid van gebruikers om gericht te kunnen adverteren. De Nederlandse toezichthouder stelt dat Facebook inmiddels is gestopt met het verwerken van gegevens over seksuele geaardheid voor gericht adverteren. De privacyorganisatie onderzoekt of de overige overtredingen zijn beëindigd en legt zo nodig sancties op. Facebook heeft laten weten het oneens te zijn met de bevindingen van de AP.