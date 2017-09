Spaanse privacywaakhond legt Facebook boete van 1,2 miljoen euro op

De Spaanse autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens heeft Facebook een boete van 1,2 miljoen euro opgelegd. De dienst kwam na onderzoek tot de conclusie dat Facebook de Spaanse privacyregels heeft overtreden.

Facebook zet gegevens van gebruikers van het sociale netwerk in voor advertentiedoeleinden zonder hun nadrukkelijke toestemming hiervoor, concludeert de Agencia Española de Protección de Datos. Volgens de dienst verzamelt Facebook data over geslacht, religie, persoonlijke voorkeuren en klikgedrag via zijn diensten en die van derde partijen zonder de gebruikers duidelijk te informeren over het doel.

Het Agentschap verklaart dat er sprake is van twee ernstige en één zeer ernstige inbreuk op de gegevensbeschermingswet en legt Facebook een totale boete van 1,2 miljoen euro op. Voor de ernstige inbreuken is het boetebedrag in beide gevallen op 300.000 euro bepaald. De zeer ernstige overtreding, die voor het ontbreken van toestemming, leidde tot een boete van 600.000 euro.

De privacywaakhond tekent aan dat Facebook gegevens verzamelt via de likeknop op pagina's van derde partijen, dat het van gebruikers die geen lid zijn van Facebook data vergaart en dat de dienst van mensen die wel lid zijn, maar niet zijn ingelogd, ook gegevens over surfgedrag bijhoudt. Daarnaast verwijdert Facebook data niet als de gegevens niet meer nodig zijn voor het doel waarvoor ze vergaard zijn of als gebruikers daarom verzoeken, zo constateerde de privacyautoriteit.

De AEPD werkte bij het onderzoek samen met de privacyautoriteiten van Nederland, België, Frankrijk en Duitsland. Belgische en Franse autoriteiten kwamen eerder tot vergelijkbare conclusies als het Spaanse agentschap. Ook de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens vond dat Facebook de wet overtrad, maar heeft nog niet besloten sancties op te leggen.