Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 16 mei 2017 15:15

KPN wijzigt de voorwaarden van zijn Back-up Online-dienst en gaat gebruikers per 100GB laten betalen, terwijl de dienst voorheen een onbeperkte opslagcapaciteit had. Deze wijziging zadelt grootverbruikers met enorme prijsstijgingen op.

KPN bericht aan gebruikers dat de fair use policy voor onbeperkte opslagcapaciteit op Back-up Online per 21 juni gaat vervallen. Vanaf die datum rekent het bedrijf 6 euro per maand per 100GB. Tot nu toe betaalden gebruikers 6 euro per maand en konden ze ongelimiteerd data opslaan.

Nu KPN de voorwaarden wijzigt, worden sommige gebruikers met enorme bedragen geconfronteerd als ze hun data bij KPN blijven stallen. Zo meldt een gebruiker zich bij Tweakers die op dit moment 4746GB bij Back-up Online heeft staan en die vanaf juni een maandbedrag van 300 euro moet betalen. Een andere gebruiker heeft zelfs 9663GB opslag en zou volgens KPN een rekening van 600 euro per maand krijgen.

Op Gathering of Tweakers en het forum van KPN beklagen gebruikers zich over de prijsstijging. "Nogal buiten proportie", vindt bijvoorbeeld user 'koelkast': "Ik denk een veilige, voordelige back-up te hebben, die redelijk werkt, wordt de prijs voor mij ineens verdertigvoudigd!"

Volgens KPN is de wijziging van het beleid goed overwogen: "99 procent van de Back-up Online-klanten vallen onder het gemiddelde gebruik van 100GB. De overige 1 procent verbruikt dusdanig meer opslagruimte dat dit niet meer binnen de fair use policy past. Daarnaast wilden we ook graag de, voorheen duurdere, Back-up Online voor Servers-abonnementen en de reguliere versie samenbrengen." KPN verwijst grootverbruikers naar OneDrive als alternatief: "Daarmee hebt u tot 1TB opslagruimte voor 4,20 euro per maand."

De wijziging van de Back-up Online-dienst zorgt verder voor nieuwe functionaliteit zoals Archiving, waarbij een extra sessie gemaakt wordt die bewaard blijft. Daarnaast is Back-up van gedeelde mappen in een netwerk en Virtual Drive mogelijk, om direct vanuit back-upsessies bestanden te kunnen downloaden.