Door Joris Jansen, dinsdag 16 mei 2017 14:31, 71 reacties • Feedback

Submitter: Webgnome

De voorzitter van Privacy First, Bas Filippini, heeft in hoger beroep een rechtszaak verloren over kentekenparkeren. In een kort geding had de rechter in 2016 al geoordeeld dat kentekenparkeren niet in strijd met de privacy is. Het Hof Amsterdam gaat daar niet inhoudelijk op in.

De zaak gaat over kentekenparkeren, waarbij de aangifte van parkeerbelasting wordt gedaan door middel van het invoeren van het kenteken in de parkeerautomaat. Filippini heeft uit privacyoverwegingen meerdere keren bij het parkeren van zijn auto in Amsterdam bewust een verkeerd kentekennummer ingevoerd bij de betaling van het parkeertarief. Daar kreeg hij naheffingen voor, maar deze werden in 2015 door de rechter vernietigd omdat hij het verschuldigde parkeertarief wel gewoon had betaald.

Filippini wilde met hoger beroep alsnog afdwingen dat er een verbod zou worden opgelegd op het innen van de parkeerbelasting via de methode van kentekenparkeren. Tevens wil hij dat naast het kentekenparkeren de mogelijkheid wordt geboden om op anonieme wijze, zonder het invoeren van het kenteken, voor parkeren te betalen. Volgens Filippini is kentekenparkeren in strijd met de wetgeving met betrekking tot parkeerbelasting en vormt het een onrechtmatige inbreuk op zijn privacy, wat een schending van privacyvoorschriften uit het EVRM en de Wet bescherming persoonsgegevens zou opleveren.

In eerste instantie had de rechter deze eis in 2016 afgewezen. Het Hof Amsterdam gaat daar inhoudelijk niet op in. Volgens de rechter is er onvoldoende sprake van een spoedeisend belang bij deze zaak, iets dat bij een kort geding het geval dient te zijn. De omstandigheid dat hij elke week geconfronteerd kan worden met een naheffingsaanslag omdat er een verkeerd kentekennummer wordt ingevoerd, acht de rechter onvoldoende om van een spoedeisend belang te spreken.

Daarnaast leent de zaak zich volgens de rechter niet voor een voorlopige voorziening, oftewel een uitspraak in kort geding, wat vooruitloopt op een normale bodemprocedure. Volgens de rechter kan van Filippini worden gevraagd om de normale bodemprocedure af te wachten. Daarnaast vind de rechter de zaak te complex om in kort geding inhoudelijk te kunnen oordelen over de eisen van Filippini.

Daarmee heeft de rechter geen inhoudelijk oordeel gegeven over de zaak. Privacy First heeft op 29 juni bij de rechtbank Amsterdam een eerste zitting voor de bestuursrechtelijke bodemprocedure. In die procedure zal de rechtbank wel inhoudelijk op de eisen ingaan.