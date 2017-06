Privacy-autoriteit wil aanscherping regels voor gebruik kentekengegevens

De regels voor het verstrekken van kentekengegevens aan derden en de beveiliging van het centrale opslagsysteem moeten worden aangescherpt. Dat adviseert de Autoriteit Persoonsgegevens aan de minister van Justitie in een advies over een ontwerpbesluit.

Het advies gaat over het gebruik van het systeem van de zogenoemde anpr -camera's. Dit betreft het systematisch verzamelen, vastleggen, bewerken en jarenlang bewaren van gegevens over de bewegingen van voertuigen op diverse plaatsen in Nederland. De Autoriteit Persoonsgegevens vindt dat nader moet worden gekeken naar de verstrekking van de gegevens aan derden en aan het buitenland, en naar de beveiliging van het opslagsysteem.

De toezichthouder vindt dat de huidige wettekst ruimte laat voor het gebruiken van de opgevraagde gegevens voor andere doeleinden dan waarvoor de de bevoegdheid is bedoeld, namelijk het opsporen van verdachten van een misdrijf of het kunnen aanhouden van een voortvluchtige persoon. De Autoriteit Persoonsgegevens wil dat de minister een nadere toelichting geeft waarom deze beperkte bevoegdheid bij een verdere verwerking van de kentekengegevens, bijvoorbeeld het verstrekken van de gegevens aan andere instanties, niet meer van toepassing zou zijn.

Daarnaast constateert de Autoriteit Persoonsgegevens dat het ontwerpbesluit slechts op één aspect van de informatiebeveiliging toeziet: de authenticatie van een geautoriseerde persoon. Volgens de toezichthouder ontbreken bepalingen die toezien op de beveiliging van het centrale opslagsysteem tegen bijvoorbeeld hackpogingen. Daarbij constateert de autoriteit dat in het ontwerpbesluit geen melding wordt gemaakt van het niveau van de beveiliging bij het inloggen door geautoriseerde personen; er wordt bijvoorbeeld niets gezegd over het gebruik van tweetraps- of drietrapsauthenticatie. De toezichthouder wil dat de minister dit nader uitwerkt.

Het ontwerpbesluit voorziet in het jaarlijks vaststellen van een cameraplan waarin een overzicht wordt vastgelegd van de locaties waar vaste camera’s worden geplaatst, het aantal mobiele camera’s dat kan worden ingezet, het soort locaties waar deze mobiele camera’s kunnen worden ingezet, de toegestane foutmarges, wie toegang heeft tot de gegevens, hoe de gegevens zijn beveiligd en hoe de automatische vernietiging van de gegevens in zijn werk gaat.

Het gebruik van anpr-camera's is een methode om gefotografeerde kentekens automatisch te vergelijken met kentekens in politiebestanden. Op grond van de Wet politiegegevens mag de politie anpr onder voorwaarden toepassen om bijvoorbeeld verdachten te kunnen signaleren, waarvoor de toezichthouder in 2009 aanwijzingen publiceerde. Rijkswaterstaat en de provincies gebruiken de kentekens voor verkeersonderzoek. In februari oordeelde de Hoge Raad dat de Belastingdienst de foto's die langs de snelweg zijn genomen met camera’s die zijn voorzien van automatische nummerplaatherkenning, niet mag gebruiken. Het gebruik daarvan is in strijd met het Europese recht op privacy.