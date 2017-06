Onderzoeksraad VS publiceert technische details Tesla-crash in Florida

De Amerikaanse onderzoeksraad voor transportveiligheid, de National Transportation Safety Board, heeft technische details gepubliceerd over een ongeluk in mei 2016 in de VS waarbij een Tesla S tegen een vrachtwagen botste en de bestuurder om het leven kwam.

Uit een onderzoek van de twee laptops van de bestuurder is niet gebleken dat ze in gebruik waren tijdens de crash. Eerder werd gespeculeerd dat de bestuurder een film aan het kijken was tijdens de rit. Daarnaast blijkt op basis van de elektronische data dat er niet is geremd, noch door de bestuurder noch door het automatische remsysteem. Deze bevindingen bevestigen een eerder rapport van de National Highway Traffic and Safety Administration, waarin al werd geoordeeld dat er geen gebreken waren en dat het automatische remsysteem niet kapot was. De Nhtsa concludeerde ook al dat de bestuurder zelf geen actie ondernam door bij te sturen of te remmen.

De NTSB stelt dat de bestuurder gedurende een periode van 37 minuten zijn handen aan het stuur had moeten houden, maar hij deed dit slechts voor de duur van 25 seconden. De Autopilot stond een groot deel van de rit aan. Het systeem gaf de bestuurder meer dan eens een visuele waarschuwing om zijn handen aan het stuur te houden, maar deze werden genegeerd.

De vrijgegeven informatie vormt nog geen eindrapport en de NTSB heeft over de oorzaak van de crash ook nog geen conclusies naar buiten gebracht. Zo is er nog geen duidelijkheid over de vraag waarom de bestuurder niet probeerde om de besturing van de autopilot over te nemen tijdens de fatale crash. De truck moet minstens zeven seconden zichtbaar zijn geweest.

Bij het ongeluk in Florida stak een truck met oplegger voor een Tesla S de weg over, wat niet werd opgemerkt door Autopilot of de bestuurder van de Tesla S. Volgens Tesla werd de witte truck niet gedetecteerd tegen de witte lucht erachter. De autofabrikant benadrukt nog altijd dat de bestuurder verantwoordelijk blijft en zijn aandacht bij het rijden moet houden, ondanks de activatie van Autopilot. Volgens een woordvoerder van Tesla maakt de Autopilot nog geen autonoom voertuig van de auto.

Voor de bevindingen was de NTSB afhankelijk van gegevens van Tesla, omdat het systeem in de auto niet toegankelijk is voor anderen. De NTSB kan alleen aanbevelingen doen en geen verplichtingen opleggen. Wanneer de onderzoeksraad het eindrapport publiceert, is onduidelijk.