Razer gaat hardware en software maken voor smartphonegamers

De Amerikaanse accessoiremaker Razer gaat hardware en software maken voor mobiele gamers. Dat zegt de directeur van de fabrikant in een interview. Razer nam begin dit jaar een maker van smartphones over om de mobiele markt te betreden.

Razer denkt dat er genoeg ruimte is op de markt voor mobiele gamers. "Toen Razer voor het eerst naar gamelaptops keek, waren er geen producten of diensten die echt goed werkten voor gamers", zegt directeur Min-Liang Tan in een interview met de Chinese krant South China Morning Post. Nu zie ik geen mobiele apparaten of softwareplatforms die goed aansluiten op de behoeftes van mobiele gamers. Er is een grote kans om de mobiele markt te ontwrichten."

Tan gaat niet in op de details van wat Razer gaat maken. Het bedrijf is een samenwerking aangegaan met provider Three. Daarbij gaat het om abonnementen en diensten die de bedrijven specifiek willen ontwikkelen voor mensen die graag gamen op smartphones.

Razer toonde begin dit jaar interesse in de mobiele markt, toen het start-up Nextbit overnam. Nextbit was het nieuwe bedrijf van de voormalige telefoonontwerper van HTC, die onder meer de One M7 en One M8 maakte voor zijn toenmalige werkgever. Met Nextbit bracht hij de Robin uit, een designstatement van kunststof.

Nextbit was de derde overname van Razer in korte tijd. De maker van gameaccessoires nam vorig jaar THX over en het jaar ervoor kreeg het delen van Android-gameconsolemaker Ouya in handen.