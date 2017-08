Razer introduceert BlackWidow Tournament Edition Chroma V2

Razer heeft een nieuw mechanisch gamingtoetsenbord zonder numpad ge´ntroduceerd. De BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 is gericht op e-sports en wordt geleverd met Razers eigen switches. Het toetsenbord krijgt een adviesprijs van 150 euro.

Het toetsenbord is een tenkeyless-model en is van rgb-verlichting voorzien die per toets aangepast kan worden. Razer claimt dat de nieuwe Instant Trigger Technology een snellere responstijd van de toetsaanslagen mogelijk maakt. Ook kan de gebruiker tien toetsen tegelijkertijd indrukken zonder dat er ghosting ontstaat. Het toetsenbord wordt geleverd met een polssteun.

Tijdens de aankoop kan de gebruiker kiezen tussen de Yellow-, Orange- en Green-switches van Razer, die ieder een ander actuatieprofiel hebben. De BlackWidow Tournament Edition Chroma V2 wordt momenteel al via de webwinkel van Razer verkocht. Het bedrijf meldt dat het toetsenbord in augustus wereldwijd beschikbaar komt via overige verkoopkanalen.