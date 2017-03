Door Julian Huijbregts, dinsdag 28 maart 2017 17:18, 16 reacties • Feedback

Razer introduceert een nieuwe versie van zijn 22,5mm dunne 17,3"-gamelaptop met Nvidia GTX 1080-gpu. Het nieuwe Blade Pro-model krijgt een Intel Core i7-7820HK-processor en heeft een THX-gekalibreerd scherm met 4k-resolutie.

Het 17,3"-touchscreen maakt gebruik van een igzo-paneel van Sharp met een resolutie van 3840x2160 pixels. Er is ondersteuning voor Nvidia's G-Sync en volgens Razer kan het paneel de volledige Adobe-rgb-kleurruimte weergeven. Het toetsenbord heeft mechanische toetsen met dunne switches die Razer zelf heeft ontwikkeld en eerder al gebruikte voor een iPad Pro-toetsenbord. De toetsen zijn voorzien van Razers Chroma-kleurenverlichting. Rechts naast het toetsenbord is het touchpad geplaatst.

De nieuwe Razer Blade Pro weegt 3,49kg en heeft afmetingen van 424x281x225mm. In de dunne behuizing zit een GTX 1080-videokaart met 8GB vram en een overklokbare quadcoreprocessor. De Core i7-7820HK beschikt over vier cores en acht threads. Standaard draait de chip op 2,9GHz met een boostsnelheid van 3,9GHz. Razer combineert de processor met 32GB ddr4-geheugen op 2667MT/s. Voor opslag biedt Razer drie opties aan: 512GB, 1TB of 2TB. In alle gevallen bestaat de opslag uit een combinatie van twee pcie-ssd's in een raid 0-opstelling.

Volgens Razer is de laptop gecertificeerd door THX. Dat wil zeggen dat er een schermprofiel beschikbaar is voor het weergeven van films volgens de THX-standaard en dat de audio aan bepaalde eisen voldoet, die zijn vastgelegd in een nieuw Mobile Certification Program dat THX dinsdag heeft gepresenteerd.

De Razer Blade Pro is de opvolger van het gelijknamige model dat in oktober 2016 werd aangekondigd. Ook die laptop heeft een GTX 1080-gpu en hetzelfde mechanische toetsenbord. De versie van vorig jaar had nog een Skylake-processor.

Razer brengt de Blade Pro op 7 april uit in een beperkt aantal Europese landen. Volgens een persbericht van de fabrikant zal de gamelaptop in Duitsland en Frankrijk te koop zijn. Over een release in de Benelux wordt niet gesproken. De adviesprijs is 4499,99 euro.