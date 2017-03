Door Joris Jansen, dinsdag 28 maart 2017 15:33, 55 reacties • Feedback

Submitter: AnonymousWP

De gemeente Eemnes is maandagavond samen met de gemeenten Blaricum en Laren doelwit geworden van een aanval door een virus. De gemeenten hebben in reactie alle computers offline gehaald. Het is nog onduidelijk wanneer de systemen weer met het internet verbonden worden.

Dat heeft de Gemeente Eemnes maandag bekendgemaakt. Een woordvoerder heeft tegen Tweakers gezegd dat de computers van de gemeente maandag aan het einde van de middag van het internet zijn losgekoppeld. Vooralsnog blijven de systemen offline. De effecten van de aanval worden op dit moment nog onderzocht. Op dit moment is het niet mogelijk om online zaken te regelen bij de gemeentes. De woordvoerder verwacht in de loop van dinsdagmiddag meer duidelijkheid te kunnen verschaffen over de situatie en om wat voor soort aanval het precies gaat.

Wethouder Niels Rood heeft aan RTV Utrecht laten weten dat door de aanval, die door de gemeente een virusaanval wordt genoemd, "de ambtenaren nauwelijks nog kunnen werken en dat inwoners alleen nog maar voor aangifte van geboorte of overlijden naar het gemeentehuis kunnen komen". Hij zei niet te weten wie er achter de aanval zit. De wethouder sprak de verwachting uit dat de werkzaamheden aan de systemen nog wel enige dagen kunnen duren en dat de computers dus ook enkele dagen offline blijven.

De gemeente Eemnes is een zelfstandige gemeente met een eigen gemeentebestuur. Ook Laren en Blaricum zijn zelfstandige gemeentes. Alleen op het ambtelijke vlak hebben de gemeentes hun organisaties gebundeld in de zogeheten BEL-combinatie. De gemeenten delen onder meer de ict-systemen.

Update, 16:44: Een woordvoerder van de gemeente zegt tegen Tweakers dat de systemen zijn getroffen door ransomware. Volgens de woordvoerder gaat het om een Cryptolocker. De verwachting is dat het nog tot het einde van de week kan duren voordat de systemen weer online komen. Op dit moment loopt het onderzoek nog. De gemeente gaat aangifte doen. User Tk55 zei in een reactie dat hij van een medewerker van de gemeente had vernomen dat de financiële administratie een nepfactuur zou hebben ontvangen. De woordvoerder kon dit niet bevestigen. De gemeente probeert nu vooral de systemen die nodig zijn voor zorgtaken en burgerzaken zo snel mogelijk online te krijgen.