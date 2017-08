Razer brengt Blade Pro met GTX 1060 en 1080p-scherm uit

Razer heeft een nieuwe configuratie van de Blade Pro aangekondigd. De laptop komt beschikbaar met een GeForce GTX 1060 en een 1080p-scherm, waar de eerder dit jaar aangekondigde gamelaptop over een GTX 1080 en 4k-scherm beschikt.

De 1080p-versie van de Blade Pro heeft niet alleen een minder krachtige videokaart, maar ook een wat langzamere processor: de Core i7-7700HQ in plaats van de Core i7-7820HK. De hoeveelheid werkgeheugen bedraagt 16GB waar het andere model 32GB ddr4 heeft en wat opslag betreft is er standaard een 256GB-ssd met een 2TB-hdd, maar uitbreiding voor meer ssd-opslag is mogelijk.

Verder mist het nieuwe model de mechanische toetsen van de eerdere versie, ontbreekt Nvidia G-Sync-ondersteuning en is er geen THX-certificering. Voordelen ten opzichte van het eerdere model zijn er ook. Zo is het 17,3"-scherm nu een 120Hz-versie en is deze mat uitgevoerd. De behuizing is verder ongewijzigd en ook de hoeveelheid en de plaatsing van de poorten is identiek.

Via zijn eigen site start Razer de verkoop in het derde kwartaal, voor 2400 euro. In het vierde kwartaal komt de versie van de gamelaptop breed beschikbaar. De high-end versie blijft beschikbaar, voor een startprijs van 4200 euro.