Razer kondigt gamingheadset en webcam met ringlamp aan

Razer heeft een aantal nieuwe randapparaten aangekondigd. Daaronder is zijn Electra V2-gamingheadset, maar ook een webcam met ringlamp en een usb-microfoon, waarmee het bedrijf zich richt op streamers.

De headset is voorzien van een afneembare microfoon en moet volgens Razer in staat zijn om virtueel 7.1-surround te leveren. Het frame van de koptelefoon is van aluminium. Er zijn twee versies verkrijgbaar, één met een 3,5mm-aansluiting en de ander met een verbinding via usb. De lengte van de meegeleverde kabel komt neer op 1,3m en gebruikers kunnen de groene backlight van de oorschelpen aan- en uitzetten. Dat laatste is alleen mogelijk bij de usb-versie. Verder zijn er geen verschillen tussen de twee varianten.

Razer heeft zijn nieuwe webcam de naam Kiyo meegegeven en heeft de viermegapixelcamera bovendien voorzien van een ringlamp, waarvan gebruikers de helderheid kunnen instellen op twaalf verschillende niveaus. Op 60fps moeten gebruikers het doen met 720p, met 30fps wordt dat 1080p, meldt het bedrijf. De ringlamp bestaat uit 12 leds en heeft een kleurtemperatuur van 5600 kelvin. De camera is bovendien compatibel met streamingsoftware OBS en Xsplit.

De nieuwe condensatormicrofoon heeft het bedrijf Seiren X genoemd. Deze is voorzien van een afneembare poot en kan aangesloten worden via een usb-poort. Verder is er een schokdemper aanwezig om ongewilde aanrakingen te compenseren. Het frequentiebereik is 20Hz tot 20kHz. Razer heeft de microfoon een prijs van 109 euro gegeven. Voor de headset vraagt het bedrijf 59,99 euro, waarbij de usb-versie 10 euro meer kost. De webcam kost 109,99 euro en alle apparaten zijn inmiddels verkrijgbaar.