Razer brengt 7.1-headset Kraken X voor 60 euro uit

Razer heeft een Kraken-headset met ondersteuning voor virtuele 7.1-audioweergave uitgebracht. De koptelefoon heeft een gewicht van 250 gram. De headset is per direct via de Razer Store te bestellen voor een prijs van 60 euro.

De nieuwe Razer Kraken X-headset ismet zijn prijs van 60 euro een, wat headsets met 7.1-weergave betreft, budgetkoptelefoon. Verder heeft de koptelefoon een gewicht van 250 gram, een 3,5mm-aansluiting, een verstelbare microfoon en hoofdband en een kabel van 1,3 meter. Ook heeft de headset 40mm-drivers, ovale kunstleren oorschelpen en bedieningsknoppen aan de buitenkant van de oorschelpen voor het dempen van de microfoon of het aanpassen voor het volume.

De koptelefoon kan gebruikt worden op de pc, Mac, Xbox One, PlayStation 4 en de Nintendo Switch, maar de virtuele 7.1-weergave werkt alleen in combinatie met Windows 10. Bezitters van de Xbox One moeten mogelijk de Xbox One Stereo Adapter aanschaffen. Voor consolegebruikers heeft Razer verder de blauwe Kraken X for Console uitgebracht, maar deze ondersteunt ook geen 7.1-weergave. Beide koptelefoons zijn per direct te bestellen op de Razer Store voor een prijs van 60 euro.

Razer bracht eerder een Kraken-koptelefoon voor consoles uit. Deze koptelefoon is nagenoeg identiek aan de Kraken X for Consoles, behalve dat hij 10mm grotere drivers heeft en iets zwaarder is. Ook kost de Kraken twintig euro meer dan de Kraken X.