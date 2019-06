Mozilla onderzoekt omzeilen trackerbeveiliging met telemetrie Firefox-gebruikers

Mozilla heeft een dienst met de naam Firefox Origin Telemetry ontwikkeld die wordt gebruikt om te onderzoeken hoe trackers reageren op de trackerbeveiliging van Firefox. De organisatie kan zo misbruik sneller ontdekken.

Mozilla start aanvankelijk met een test bij gebruikers van Firefox Nightly 69, de testversie van de browser. Bovendien meldt de organisatie voldoende te hebben aan het verzamelen van telemetriegegevens van 1 procent van die gebruikers.

Bij de test met Firefox Origin Telemetry bekijkt Mozilla bij hoeveel van de bezochte sites een blokkeerlijst voor trackers geactiveerd was, en bij hoeveel sites deze beveiliging inactief was op basis van uitzonderingsmogelijkheden. Door dit te monitoren krijgt Mozilla meer inzicht in hoe trackers op Tracking Protection in Firefox reageren.

Deze week schakelde Mozilla die trackingbeveiliging standaard in bij de release van de stabiele versie van Firefox 67.0.1. Ook voor bestaande Firefox-gebruikers wil Mozilla de beveiliging inschakelen. Tracking Protection is gebaseerd op blokkeerlijsten voor bekende trackers. Firefox hanteert die lijsten voortaan niet alleen meer standaard bij privévensters maar ook bij reguliere browservensters.

Firefox Origin Telemetry is gebaseerd op Prio, een door de Stanford University ontwikkeld systeem om privacyvriendelijk grote hoeveelheden data te kunnen verzamelen zonder inzage in individuele gebruikersgegevens.