Mozilla verwijdert alle telemetriedata die verzameld werd in kader fix add-ons

Mozilla gaat alle telemetriedata van Firefox daterend van zaterdag 4 mei tot en met zaterdag 11 mei verwijderen. De fix die op de korte termijn de problematiek van een week geleden rondom niet werkende add-ons verhielp, had telemetrie als voorwaarde, omdat dat niet anders kon.

Mozilla gebruikte het Studies-systeem om de zogenaamde System Add-On te verspreiden naar gebruikers die getroffen waren door de uitgevallen add-ons. Studies is echter bedoeld voor experimentele functies en daarbij komt kijken dat Firefox telemetrie-data naar Mozilla stuurt. Dat was in het geval van de fix niet nodig, maar ook niet te vermijden. Mozilla maakte donderdag bekend dat het alle telemetrie-data verwijdert die in de betreffende tijdsperiode is verzameld en vraagt gebruikers om te dubbelchecken of de Studies-instelling inmiddels op de stand staat waarop ze deze het liefst hebben.

In het kader van de zorg na het uitvallen van de add-ons een week geleden heeft Mozilla-cto Eric Rescorla uiteengezet wat er precies misging in dat weekend, wat er gedaan werd om het recht te zetten en hoe ze het in het vervolg willen voorkomen. In een notendop was het certificaat waarmee Mozilla add-ons ondertekent na een malware-controle verlopen, waardoor ze allemaal uitvielen. De snelste manier om dit op te lossen, was een fix via Studies uitgeven. Daarna werd een zogenaamde dot release gemaakt, die via het gewone updatekanaal binnenkwam.