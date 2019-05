Mozilla komt met fix voor problemen uitgeschakelde add-ons Firefox - update 2

Door een verlopen certificaat zijn voor veel gebruikers van Mozilla Firefox alle add-ons uitgeschakeld. Heractiveren en herinstalleren zijn ook geen opties. Mozilla zegt eraan te werken om het probleem zo snel mogelijk te verhelpen.

Meer informatie naast het feit dat het om een certificatenprobleem gaat, is niet beschikbaar op het moment van schrijven. Mozilla houdt gebruikers op de hoogte via een statuspagina, maar die is door alle belangstelling niet altijd even goed bereikbaar. Een indicatie voor hoe lang het probleem nog voort zal duren, is er niet.

Firefox-add-ons moeten sinds versie 48, die in 2016 uitkwam, digitaal ondertekend zijn. Dit om malwareverspreiding via malafide add-ons tegen te gaan. ZDNet schrijft dat een tijdelijke oplossing is om de computerklok en datum terug te zetten naar voor 4 mei 02:00, toen het probleem zich begon voor te doen. Ook worden workarounds gedeeld die behelzen dat de certificeringseisen tijdelijk uitgeschakeld wordt. Dit zorgt ervoor dat add-ons weer werken, maar brengt ook veiligheidsrisico's met zich mee.

Update, 13:42: Mozilla zegt op de statuspagina dat er een hotfix verspreid wordt voor de release, bèta en nightly-versies van Firefox. In de komende uren moet die vanzelf binnenkomen bij gebruikers, maar die moeten wel ingeschreven staan bij Firefox Studies, wat ook bepaalde telemetrie inschakelt. Nadat de hotfix via Studies geïnstalleerd is, kan Studies wel weer direct uitgeschakeld worden. Verdere uitleg over de fix wordt gegeven in een blogpost.

Update, zondag: Firefox versie 66.0.4 voor desktop en Android is uitgebracht en bevat een fix voor het probleem. Firefox ESR 60.6.2 heeft de fix ook. Een klein aantal add-ons kan verdwijnen uit de lijst met add-ons of aangeduid worden als 'niet compatibel'. Een herinstallatie moet dat probleem verhelpen. De data van die add-ons gaat niet verloren, stelt Mozilla. Add-ons die de Container-functionaliteit gebruiken en getroffen zijn door dit probleem, zijn wel hun data kwijt en moeten opnieuw ingesteld worden.