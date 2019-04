Firefox-ontwikkelaars beschuldigen Google van tegenwerking

Een voormalig topman van Mozilla zegt dat Google de browser Firefox de voorbije tien jaar doelbewust en systematisch heeft tegengewerkt, zodat Chrome sneller kon groeien. De afgelopen maanden uitten andere Firefox-teamleden ook al beschuldigingen aan het adres van Google.

De nieuwe beschuldigingen komen van Johnathan Nightingale, in het verleden general manager en vice-president van de Firefox-afdeling van Mozilla. Volgens hem hield Google er heuse sabotagetactieken op na, bijvoorbeeld door kleine bugs in Google-websites te integreren die alleen problemen gaven in Firefox. "Google deed de bugs keer op keer af als 'ongelukjes' die ze snel zouden fiksen", schrijft Nightingale in een serie tweets die werd opgemerkt door ZDnet. "Het ging om tientallen, misschien wel honderden incidenten. En bij ieder nieuw probleem zagen we Firefox-gebruikers vertrekken."

Toen Nightingale in 2007 bij Mozilla begon en Chrome nog niet bestond, werkten er volgens hem heel veel Firefox-fans bij de internetgigant. "Nadat Chrome uitkwam werd alles gecompliceerder, maar niet op de manier die je zou verwachten", stelt Nightingale. "Google had een competitief product in handen, maar wilde de banden met ons niet verbreken. Integendeel, ze beweerden aan dezelfde kant te staan en dezelfde intenties te hebben."

Nightingale denkt dat zijn 'Firefox-vrienden' bij Google wel degelijk goede bedoelingen hadden, op een individueel niveau. "Hun productontwikkelaars en designers maakten vaak dezelfde keuzes als wij. We hebben veel van elkaar geleerd. Maar Google als bedrijf is iets heel anders dan de individuen die er werken", aldus Nightingale. Na een tijdje begonnen er volgens hem vreemde dingen te gebeuren: "Naast Firefox-zoektermen verschenen plots Google Chrome-advertenties, en Gmail en Google Docs kregen in Firefox te kampen met vertragingen en andere bugs. Op demosites kregen gebruikers dan weer de valse melding dat Firefox 'incompatibel' was. Nu weet ik ook wel dat je kwade opzet niet mag verwarren met incompetentie. Maar ik geloof nooit dat ze bij Google incompetent zijn."

Het is niet voor het eerst dat een medewerker uit het Firefox-team Google van wanpraktijken beschuldigt. In juli 2018 stelde programmamanager Chris Peterson dat de internetreus er doelbewust voor zorgde dat YouTube slechter presteerde in Firefox.