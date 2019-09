Google Docs toont voortaan woordenaantal tijdens schrijven

Google Docs toont voortaan een woordenaantal tijdens het typen van tekst. De functie is inmiddels voor alle gebruikers beschikbaar. Het aantal woorden wordt direct getoond in de hoek van het scherm.

Gebruikers moesten tot voorheen altijd specifiek naar een woordenteller navigeren die zat weggestopt in het menu van Google Docs. Nu verschijnt het aantal woorden dat wordt geschreven standaard in de linkerbenedenhoek van het scherm. Het aantal woorden wordt automatisch bijgewerkt. De functie staat standaard aan.

Als gebruikers meer informatie willen zien over hun tekst, zoals het aantal tekens of het aantal pagina's, dan is dat via Tools > Word count > Display alsnog te vinden. Ook kunnen zij daar uitschakelen dat de automatische woordenteller in de tekstverwerker staat. Google rolt de functie in de komende twee weken uit voor gebruikers.