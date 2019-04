Google Docs, Slides en Sheets krijgen ondersteuning voor bewerken Office-files

Google Docs, Slides en Sheets krijgen ondersteuning voor het rechtstreeks bewerken van Office-bestanden als .docx en.xls. Dat heeft Google bekendgemaakt. Nu moeten gebruikers bestanden eerst omzetten voordat ze ze kunnen bewerken.

De functie zal beschikbaar komen in G Suite voor zakelijke klanten, zegt Google. In een statement aan The Verge laat de zoekgigant weten dat ook consumenten met Google Docs, Slides en Sheets gebruik kunnen gaan maken van de functie.

Gebruikers kunnen bestanden openen, bewerken en ook samenwerken zonder dat er een omzetting nodig is naar een propriëtair Google-formaat, zoals nu noodzakelijk is. De stap moet het makkelijker maken voor mensen om bestanden vanuit Microsoft Office te openen, bijvoorbeeld als medewerkers van andere bedrijven of andere afdelingen met het kantoorpakket van Microsoft werken.

Als gebruikers Office-bestanden van voor Office 2007 openen, zal Google ze wel automatisch converteren naar een nieuwer formaat, zo zegt de zoekgigant. Zakelijke klanten krijgen de ondersteuning voor het bewerken van Office-documenten vanaf volgende maand. Bij consumenten gebeurt dat vanaf deze maand.