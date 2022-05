Google Sheets krijgt later dit jaar formulefunctie die data aanvult

Google heeft een nieuwe functie voor Sheets aangekondigd waarbij kunstmatige intelligentie wordt ingezet om het patroon tussen de data uit verschillende kolommen te detecteren. Aan de hand van een formule is het vervolgens mogelijk om data in een nieuwe kolom te laten aanvullen.

Deze functie, genaamd Sheets Smart Fill, komt ergens later dit jaar beschikbaar, schrijft Google. Deze ai-functie detecteert en leert het patroon tussen de data van twee kolommen. Als de gebruiker vervolgens op basis van de data in twee kolommen nieuwe data invoert in een derde kolom, kan Sheets Smart Fill het patroon herkennen en op basis van een voorgestelde formule de hele kolom vullen.

Google geeft het voorbeeld van een kolom in Sheets die volledig gevuld is met namen van personen. Als de gebruiker die vervolgens in tweeën wil splitsen, in de vorm van een aparte kolom voor de voornamen en een aparte kolom voor de achternamen, kan Sheets Smart Fill daarop inspringen. Zodra de gebruiker in een nieuwe kolom de eerste voornaam invoert, zal Sheets automatisch het patroon herkennen, de bijbehorende formule genereren en weergeven, en aan de hand hiervan de rest van de kolom vullen.

Er is ook andere nieuwe functie in de maak voor Sheets. Deze heet Smart Cleanup en is bedoeld om gebruikers te helpen snel flinke hoeveelheden data op te schonen, consistent weer te geven en beter te rangschikken. Zodra de gebruiker data importeert, zal Smart Cleanup in een zijpaneel suggesties doen ter verbetering, zoals het schrappen van dubbele entries. Ook is een kleine staafdiagram zichtbaar waar informatie over de geïmporteerde data is te zien, zoals een waarde die het vaakst voorkomt in een kolom. Volgens Google kan dat handig zijn om snel bepaalde afwijkingen op te sporen.