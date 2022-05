'Apple schrapte games voor Arcade die te weinig abonnees opleverden'

Apple heeft voor zijn Arcade-gamedienst overeenkomsten met verschillende ontwikkelstudio's ontbonden omdat hun games er niet genoeg in slaagden om abonnees vast te houden. Dat stelt Bloomberg op basis van bronnen.

Het zou gaan om de overeenkomsten voor verschillende games die al in ontwikkeling waren. Om welke ontwikkelstudio's en aantallen het gaat, is niet duidelijk. Het verscheuren van de contracten zou begin dit jaar al zijn gebeurd. Voor sommige ontwikkelaars zou dat meteen tot financiële problemen hebben geleid, al zou Apple de ontwikkelaars wel hebben betaald op basis van de behaalde ontwikkelmijlpalen. Bloomberg zegt zich hierbij te baseren op bronnen die bekend zijn met de materie.

Halverwege april zou een creative producer van Apple Arcade enkele ontwikkelaars hebben laten weten dat hun games niet die mate van 'betrokkenheid' teweegbrengen waar Apple naar op zoek is. Het bedrijf uit Cupertino zou steeds meer op zoek zijn naar titels die spelers vasthouden, wat betekent dat spelers na de gratis probeerperiode van een maand blijven hangen en betalende abonnees worden. Volgens Bloomberg betekent deze stap een verschuiving van de strategie van Apple. Er is wel enige informatie over de games die Apple naar verluidt graag ziet. Een Apple-medewerker zou als voorbeeld Grindstone hebben genoemd, een puzzelactiegame van ontwikkelaar Capybara Games die over veel levels beschikt.

In een reactie aan Bloomberg zegt Apple dat het altijd de visie heeft gehad om de Apple Arcade-catalogus te laten groeien en evolueren. Ook zegt het bedrijf dat het altijd al van plan was om veranderingen in de catalogus aan te brengen gebaseerd op feedback van abonnees.

Apple Arcade kwam in september vorig jaar uit. Het is een abonnementsdienst voor games die enkel is te gebruiken op iOS, iPadOS, tvOS en macOS. De games zijn dus speelbaar op smartphones, tablets, pc's en laptops, en tv's. Het gaat veelal om titels die exclusief voor de dienst zijn gemaakt. Gebruikers krijgen voor vijf euro per maand toegang tot meer dan 120 games. De games bevatten geen advertenties of in-app aankopen.

Apple heeft tot op heden niet bekendgemaakt hoe de dienst het doet. Onlangs begon het bedrijf nog met het aanbieden van een tweede gratis maand om Arcade te proberen, wat een indicatie kan zijn dat te weinig gebruikers blijven hangen.