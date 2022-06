Apple maakte alle apps van ontwikkelaar onbruikbaar door intrekken certificaat

Een geautomatiseerd systeem van Apple om malware te detecteren heeft zonder menselijke tussenkomst alle apps van een bekende macOS-ontwikkelaar onbruikbaar gemaakt door het intrekken van een certificaat. De software zei dat de apps de computer zouden schaden.

Alle gebruikers kregen een melding van macOS dat de software hun computer schade zou berokkenen en suggereerde om de app te verwijderen, meldt ontwikkelaar Charlie Monroe. Het is onbekend om hoeveel gebruikers het gaat. Hij maakt apps als Downie, EON Timer en UctoX. De situatie heeft in totaal meer dan een dag geduurd.

Apple bevestigde tegenover een gebruiker dat er kwaadaardige code in de apps was gevonden. Daarom had een geautomatiseerd systeem zijn certificaat ingetrokken. Na intrekken van het certificaat is het account van de ontwikkelaar ook ontoegankelijk en toont macOS waarschuwingen bij de apps.

Apple heeft excuses aangeboden. De ontwikkelaar was bang dat het intrekken van het certificaat gebruikers zou wegjagen en daardoor het einde zou betekenen voor zijn bedrijf. Apple heeft niet openlijk gereageerd op het voorval.