Mercury Research: AMD heeft 20 procent marktaandeel op laptopmarkt

AMD had volgens Mercury Research in het tweede kwartaal van dit jaar een marktaandeel van 20 procent op de markt voor laptops. Dat is hoger dan ooit. Op de hele markt voor x86-cpu's haalde AMD volgens het onderzoeksbureau een marktaandeel van 18,3 procent.

De goede verkopen van laptops met AMD's nieuwe Ryzen 4000-processors hebben ervoor gezorgd dat het marktaandeel van AMD-laptops groter is dan ooit, zegt de fabrikant zelf. AMD baseert zich op cijfers van onderzoeksbureau Mercury Research. Dat rapport is niet openbaar, maar Tom's Hardware citeert uit het onderzoek.

In het tweede kwartaal van dit jaar had 19,9 procent van de verkochte laptops een AMD-processor. Een jaar eerder was dat nog 14,1 procent en twee jaar geleden was dat 8,8 procent. Volgens het rapport is AMD's marktaandeel op de laptopmarkt nu twaalf kwartalen achter elkaar gegroeid.

Het aanbod van laptops met AMD-processor is nog altijd relatief klein in vergelijking met laptops die zijn uitgerust met Intel-cpu's, maar de populariteit is flink toegenomen met de komst van de Ryzen 4000-processors. Die zijn zuinig en snel en laptops met de nieuwe AMD-processors presteren veelal beter dan gelijk geprijsde Intel-laptops. De populariteit van Ryzen-laptops is ook duidelijk te zien in de Pricewatch, waar modellen met AMD-cpu's veel bekeken worden.

Volgens Mercury Research is het marktaandeel van AMD op de totale markt voor x86-cpu's nu 18,3 procent en bij de markt voor consumenten-cpu's is dat 19,7 procent. Laatstgenoemde getal is een combinatie van de markt voor desktop- en laptopprocessors. Het marktaandeel voor desktopprocessors groeide naar 19,3. Een jaar geleden was dat 17,1 procent en twee jaar geleden 12,3 procent.