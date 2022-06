Mortal Shell verschijnt op 18 augustus voor pc en consoles

Mortal Shell verschijnt op 18 augustus voor de PlayStation 4, Xbox One en pc's. De Dark Souls-achtige actie-rpg van ontwikkelaar Cold Symmetry was al speelbaar als bèta op pc's, maar heeft nu een definitieve verschijningsdatum. De game kost dertig euro.

Volgens de makers biedt Mortal Shell zo'n vijftien tot twintig uur aan gameplay. Het spel is hevig geïnspireerd op de games uit de Dark Souls-serie en heeft vergelijkbare gameplay. Cold Symmetry, de relatief kleine ontwikkelaar achter het spel, geeft wel zijn eigen draai aan het concept.

In Mortal Shell kunnen spelers in de huid van zogenaamde Shells kruipen. Daar zijn er vier van te vinden in de spelwereld en die bieden ieder andere vechteigenschappen. De spelwereld bestaat uit verschillende gebieden die allemaal gelinkt zijn aan een centraal gebied. Spelers krijgen geen minimap, volgens de ontwikkelaar zullen spelers daardoor beter op de omgeving letten.

Mortal Shell werd in april aangekondigd, maar de studio werkte achter de schermen al twee jaar aan de game. In juli was er een bètaversie beschikbaar via de Epic Games Store. De pc-versie van de game komt ook uit via dat platform; een Steam-versie volgt ergens in 2021.