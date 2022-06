Mortal Shell krijgt roguelike-uitbreiding Virtuous Cycle

Mortal Shell krijgt op woensdag een roguelike-uitbreiding en de eerste vijf dagen na de release is die gratis voor iedereen die de game bezit. Mortal Shell is een Dark Souls-achtige actie-rpg die een jaar geleden verscheen.

Met de Virtuous Cycle-uitbreiding krijgt Mortal Shell een willekeurig gegenereerde spelwereld en via 'upgradepilaren' kunnen spelers 'meer dan honderd upgrades' verzamelen, om zo steeds iets sterker te worden om verder te komen in de wereld. Die upgrades bestaan volgens ontwikkelaar Cold Symmetry onder andere uit wapens en nieuwe manoeuvres.

Ook voegt de uitbreiding een nieuwe shell toe. Spelers kunnen in de game van personage veranderen door zo'n shell te betrekken. Het nieuwe personage heeft twee katanas die samengevoegd kunnen worden tot één hellebaard. Daarmee put de game inspiratie uit Bloodborne, waarin spelers zogenaamde Trick Weapons kunnen gebruiken die van vorm veranderen.

Virtuous Cycle is vanaf woensdag 18 augustus beschikbaar voor alle platforms waarop Mortal Shell beschikbaar is. Vanaf die datum is de game, inclusief uitbreiding, ook beschikbaar op Steam. De pc-versie kwam vorig jaar uit in de Epic Games Store. Het spel is ook beschikbaar voor PlayStation- en Xbox-consoles. Wie de dlc voor 22 augustus claimt, hoeft niet te betalen. Wat de prijs daarna wordt, is nog niet bekend.

Mortal Shell is een zogenaamde Soulslike die een jaar geleden verscheen. Volgens de makers is het spel hevig geïnspireerd op de games uit de Dark Souls-serie. De gameplay is vergelijkbaar, maar de ontwikkelaar heeft ook eigen elementen toegevoegd. Met de dlc krijgt het spel een nieuwe modus die de eigenschappen heeft van games uit het roguelike-genre.