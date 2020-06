AMD Ryzen 3 4300U-laptopprocessor draait Crysis zonder koeler

Een modder heeft een laptop met Ryzen 3 4300U-apu opengeschroefd en de koeler verwijderd. Ook zonder koelblok blijft de apu werken en kan zelfs Crysis gedraaid worden. Wel is met een tooltje de maximale temperatuur op negentig graden gezet.

Twitter-gebruiker Fritzchens Fritz liet de Ryzen 3 4300U-laptopchip open en bloot zijn werk doen en zette er een warmtecamera boven. De desbetreffende processor is een quadcore, maar alle Ryzen 4000-apu's bestaan uit een Zen 2-cluster met acht cores. Bij de Ryzen 3 is de helft daarvan uitgeschakeld en op de warmtebeelden is dan ook te zien dat de onderste helft van het cluster inactief is. Boven de cores bevindt zich de Vega 5-gpu.

Fritz heeft naar eigen zeggen het Renoir Mobile Tuning-tooltje gebruikt om de maximale temperatuur in te stellen op negentig graden Celsius, zodat de processor het experiment overleeft. Bij de testopstelling staat wel een 120mm-ventilator op enige afstand, die de warme lucht wegblaast. Het koelblok is echter in zijn geheel van de Ryzen-apu verwijderd.

Door het gebrek aan koeling werkt de Ryzen-apu op lagere snelheden dan normaal. De chip verbruikt maximaal zo'n 7 watt en de kloksnelheden schommelen bij het draaien van Crysis rond 1,4GHz, normaal is dat 2,7 tot 3,7GHz. Ook de gpu klokt geregeld terug naar 6MHz. Ondanks de beperkingen draait Crysis in een lage resolutie redelijk vloeiend, met bijna 30fps.

Fritz voert ook andere benchmarks uit, waaronder 3DMark Time Spy. Die benchmark verloopt niet soepel doordat het systeem door het gebrek aan koeling flink wordt beperkt. De Ryzen-apu blijft zonder koeling echter stabiel werken, zelfs tijdens een test met FurMark. Het experiment toont vooral de goede beveiliging tegen oververhitting van de Ryzen-chip aan. Ook laat de test de potentie zien van het gebruik van de Ryzen-apu's in passief gekoelde systemen.