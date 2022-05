Gamer installeert Crysis 3 op vram van GeForce RTX 3090

Nvidia's GeForce RTX 3090 is voorzien van maar liefst 24GB aan vram. Als gamer heb je daar vrij weinig aan, want de RTX 3080 met 10GB doet weinig onder voor het topmodel. Een gamer ontdekte dat je het vram van de RTX 3090 ook kunt gebruiken om games vanaf te draaien.

Twitter-gebruiker 'Strife, het revolutionaire meisje' kwam met het revolutionaire idee om Crysis 3 op haar gloednieuwe RTX 3090 Founders Edition te installeren. Ze gebruikte de software GpuRamDrive om een NTFS-partitie van 15GB te maken op het Gddr6x-videogeheugen van de gpu. Vervolgens installeerde ze Crysis 3 op het geheugen van de videokaart.

Volgens Strife draait de game vloeiend in 4k-settings, met hoge framerates en de game laadt zeer snel. Tijdens het spelen is er nog 9GB aan vram over voor de gpu, maar het totale verbruik komt niet uit boven de 20,5GB. Benchmarks of vergelijkingen met een installatie op een ssd heeft Strife niet uitgevoerd. Het draaien van een game vanaf een videokaart heeft vermoedelijk weinig praktisch nut, maar het is een fraai staaltje 'omdat het kan'.

Heb je niet genoeg aan 24GB vram om je favoriete game te installeren? Dan is het ook nog een optie om twee RTX 3090-kaarten te combineren met een SLI-brug. De gecombineerde 'opslagruimte' van 48GB biedt dan meer mogelijkheden voor game-installaties.

Afbeeldingen via @Strife212 op Twitter